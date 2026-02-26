3児の母・藤本美貴「お皿に移し替えませんよ？笑」 “等身大”の食卓ショットに反響「わが家も」「飾らない感じなのに豪華」「そういうミキティさんが大好きです」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）の妻でタレントの藤本美貴（40）が25日、自身のインスタグラムを更新。“等身大”の食卓ショットを披露した。
【写真】「お皿に移し替えませんよ？笑」トレーに入ったままの刺し身が並ぶ食卓披露の藤本美貴
藤本は「夜ご飯」と書き出し、数々のおかずが並ぶにぎやかな食卓の写真をアップ。その中にはパックのまま並べられたお刺身もあり、自ら「え？お刺身??お皿に移し替えませんよ？笑」とちゃめっ気たっぷりに記した。
この投稿に対し「もちろん！」「わが家も移し替えません笑」「そういうミキティさんが大好きです」などと共感の声が集まったほか、彩り豊かな食卓の写真には「たくさんのおかず最高」「美味しそう」「栄養いっぱいの鮮やかな食卓」「身体喜ぶご飯」「いつも品数たくさん 尊敬です」と称賛コメントが多数寄せられている。
藤本は、2009年7月に庄司と結婚。12年3月に長男（13）、15年8月に長女（10）、20年1月に次女（6）が誕生している。
