3児の母・藤本美貴「お皿に移し替えませんよ？笑」 “等身大”の食卓ショットに反響「わが家も」「飾らない感じなのに豪華」「そういうミキティさんが大好きです」

3児の母・藤本美貴「お皿に移し替えませんよ？笑」 “等身大”の食卓ショットに反響「わが家も」「飾らない感じなのに豪華」「そういうミキティさんが大好きです」