【あすから】バーガーキング、人気商品「アボカドワッパー」からピリ辛な新作が登場 3商品を期間限定で発売

【あすから】バーガーキング、人気商品「アボカドワッパー」からピリ辛な新作が登場 3商品を期間限定で発売