【あすから】バーガーキング、人気商品「アボカドワッパー」からピリ辛な新作が登場 3商品を期間限定で発売
バーガーキングは、あす27日から期間限定で『スパイシーサルサ アボカドワッパー（R）』『ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー（R）』『チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー（R）』の3商品を発売する。人気商品「アボカドワッパー（R）」の新作として、6種のハーブ＆スパイスを使用した特製サルサソースを合わせたピリ辛仕様で展開する。
【写真】最大160円お得に「オールデイ・キング」のラインアップがリニューアル
『スパイシーサルサ アボカドワッパー（R）』は、直火焼きの100％ビーフパティに、クリーミーなアボカド、ピクルス、レタス、トマト、オニオンを重ねた1品。トマトのコクとにんにくの旨味に、6種のハーブ＆スパイスでほどよい辛さを加えた特製サルサソースがアボカドと相性抜群という。価格は単品940円、セット1240円。
『ダブルスパイシーサルサ アボカドワッパー（R）』は、100％ビーフパティを2枚使用し、食べ応えを強化。特製サルサソースで仕上げた本格バーガーで、単品1340円、セット1640円で提供する。
『チーズスパイシーサルサ アボカドワッパー（R）』は、ビーフパティに加え、コクのあるチェダーチーズ2枚を重ねたリッチな仕様。単品1040円、セット1340円で販売する。
同日からは、バーガーとフレンチフライ（S）、ドリンク（M）のセット「オールデイ・キング」もリニューアルする。550円、600円、650円、700円の4価格帯から選べ、単品とセットの通常価格より最大160円お得になる。新たに加わる700円セットでは、期間限定バーガーのJr.サイズも対象となり、『スパイシーサルサ・アボカドワッパー（R）Jr.』もラインナップする。
さらに、好みの「オールデイ・キング」にアップルパイとナゲット5ピースを追加した「オールデイ・キングミール」も950円で登場。バーガーキングは、直火焼きの100％ビーフパティと特製サルサソースの組み合わせで、アボカドワッパー（R）の新たな味わいを提案する。
