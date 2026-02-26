Snow Man渡辺翔太、Swarovski春夏の新作ジュエリーまとう テーマは「Charming Love」
9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太が、27日からジャパンアンバサダーを務めるSwarovskiの春夏キャンペーンに登場する。キャンペーンはSwarovski公式オンラインサイト、Swarovski公式LINEアカウントおよびデジタルメディアや店頭などマルチチャネルで順次展開する。
【別カット】こっちもいい…ブラックコーデで新作のチャームコレクションを身につける渡辺翔太
ホワイトデーに向けた新作コレクションのテーマは「Charming Love」。Swarovskiクリエイティブディレクター、ジョバンナ・エンゲルバートによってデザインされた新作コレクションは、喜びあふれる愛の表現を叶える、プレイフルなスタイリングを提案。
メインビジュアルで渡辺さんが身につけるのはIdylliaシリーズの新作ジュエリー。クラシックな愛のシンボルが、Swarovskiならではの解釈によって新たな表情を見せる。ハートやアローのモチーフは、クリーンなラインと精緻にカットされたクリスタルによって、彫刻のようなシルエットへと昇華。Idylliaが象徴する想いのかたちは、澄みわたるようなエモーショナルな輝きを放つ。
また、渡辺は新作のチャームコレクションを身につけたもう一つのビジュアルで、自己表現の喜びを形にした遊び心あふれるスタイリングを楽しんでいる。単体で輝きを放つチャームから、チャームキャリアまで幅広く展開し、両面仕様や取り外し可能なエレメントを備えたデザインそろう。愛のシーズンにハイファッションのひねりを加え、ハート、ラブロック、アローといったモチーフをチャーミングに再解釈した。
Swarovskiの2026春夏新作コレクションは、ポップ・ラグジュアリーにおけるメゾンの存在感をさらに高める、象徴的なブランドモーメントを創出。独自のクリエイティビティ、クラフツマンシップ、そしてサヴォアフェールへの揺るぎない敬意を体現する。
