漫画『とある科学の超電磁砲』完結へ 連載19年の歴史に幕
漫画『とある科学の超電磁砲』（レールガン）が、3月27日発売の連載誌『月刊コミック電撃大王』5月号にて最終回を迎えることが発表された。2007年の連載スタートから約19年の歴史に幕を下ろす。
【画像】ついに完結へ！『とある科学の超電磁砲』最終話直前のページ
『とある科学の超電磁砲』は、ライトノベル『とある魔術の禁書目録』のヒロインの一人・御坂美琴を主人公としたスピンオフ作品。世界の法則を捻じ曲げて超常現象を起こす力“超能力”の開発が行われている「学園都市」を舞台に、御坂美琴と仲間たちとの平和で平凡で、ちょっぴり変わった日常生活が描かれる。
テレビアニメ第1期が2009年〜2010年、第2期が2013年、第3期が2020年に放送。第4期の制作も決まっている。
