「Winkのお2人が見れて感激」相田翔子、盟友・鈴木早智子と食事楽しむオフショットに反響「すごく素敵」「尊い2ショット」 “おそろい”のアイテムも紹介
歌手で俳優の相田翔子（56）が25日、自身のブログを更新。かつて共に一世を風靡したデュオ・Winkの鈴木早智子（57）と食事を楽しみながら、互いの誕生日を祝い合ったことを報告した。
【写真】「いつまでも仲良し」「尊い」相田翔子＆鈴木早智子の“乾杯”2ショット
相田は「レベルアップ致しました笑」と自身の誕生日を報告し、ファンへ感謝のメッセージをつづるとともに、「先日さっちんとうどんを食べに行きましたよ」と、鈴木とのオフショットを公開。「沢山お喋りして沢山笑いました」と、今も変わらぬ仲の良さをうかがわせた。
実は2人の誕生日は、相田が2月23日、鈴木が2月22日とわずか「1日違い」。相田は「さっちんもお誕生日おめでとう!!」と祝福し、代表曲「淋しい熱帯魚」の振り付けを踊る2人のシルエットが描かれた“おそろい”の「Winkオリジナル記念ワイン」をようやく手渡したことを明かした。
コメント欄には「お誕生日おめでとうございます」「Winkのお2人が見れて感激」「すごく素敵」「尊い2ショット」「いつまでも仲良しな2人のツーショットを見ると、ほんとにうれしい気持ちになります！」「黄金のコンビ」「Wink復活お願いします」などの声が多数寄せられている。
