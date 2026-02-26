きょうは晴れて、春本番の陽気になる所が多いでしょう。

【写真を見る】東海地方は春本場の陽気に 三重県を中心に花粉注意 来週月曜日までは4月並みの暖かさ続く 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（2/26 昼）

名古屋市内は朝から雲が広がっていますが、正午前には少しずつ青空が見え始めています。この時間の気温は15.6℃で、風は強くありません。

きょうの午後は広く晴れるでしょう。三重県を中心に花粉が多く飛ぶ予想です。洗濯物は外干しでよく乾きますが、しっかりと花粉を払ってから取り込みましょう。



最高気温は名古屋で20℃、豊橋や高山で18℃、津で17℃の予想です。日中は日差しが暖かく、各地で春本番の陽気になるでしょう。

来週月曜日までは各地で4月並みの暖かさに

【週間予報】

来週月曜日までは雲の広がる日もありますが、各地で4月並みの暖かさが続くでしょう。晴れて暖かくなる日は花粉が飛びやすくなるため、しっかりと対策をしてお出かけください。その後、来週火曜日や水曜日は広く雨が降るでしょう。



天気の移り変わりで体調を崩さないよう、お気をつけください。