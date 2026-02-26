テクニカルポイント ドル円 高値から調整 テクニカルポイント ドル円 高値から調整

157.91 一目均衡表・雲（上限）

157.73 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

156.54 一目均衡表・雲（下限）

156.27 エンベロープ1%上限（10日間）

155.97 現値

155.67 一目均衡表・基準線

155.18 100日移動平均

154.95 21日移動平均

154.72 10日移動平均

154.72 一目均衡表・転換線

153.17 エンベロープ1%下限（10日間）

152.17 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

151.00 200日移動平均



昨日は一目均衡表の雲に入る156.82を付ける場面が見られた。その後円買いが進行。100日線の控える155.18がポイントとなりそう。

