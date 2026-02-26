157.91　一目均衡表・雲（上限）
157.73　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.54　一目均衡表・雲（下限）
156.27　エンベロープ1%上限（10日間）
155.97　現値
155.67　一目均衡表・基準線
155.18　100日移動平均
154.95　21日移動平均
154.72　10日移動平均
154.72　一目均衡表・転換線
153.17　エンベロープ1%下限（10日間）
152.17　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.00　200日移動平均

昨日は一目均衡表の雲に入る156.82を付ける場面が見られた。その後円買いが進行。100日線の控える155.18がポイントとなりそう。