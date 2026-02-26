ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２６日、日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ生出演。五輪でのフリー演技後に見せた自身のポーズへの反響に驚きを見せた。

番組では五輪でのフリー演技後に人さし指を頬や口元に当てて首をかしげた中井のポーズについてトークが発展。ＭＣの武田真一アナウンサーは「日本中で話題となったのがフリー演技後のポーズなんですけれども、僕ね最初、あれ決めの元々の振り付けなのかなと思ったんですけど…そうじゃないんですよね？」と尋ねた。

中井は笑いながら「トリプルアクセルを着氷できてすごくうれしかったのですけど、ほんのちょっとわずかなミスがあって、それで順位が大きく変わることがあるので正直不安な気持ちだったりメダルとどいたかな〜という気持ちでした」と返答。

すかさずコメンテーターを務めるクイズ作家でＹｏｕＴｕｂｅｒのふくらＰは「あのポーズは相当反響があったんじゃないですか？」と質問。中井は「そうですね。友だちがマネしたりだとか、ＳＮＳでけっこう流れてくるのでビックリしました」と驚いたそう。

ＭＣの山里亮太がポーズをしながら「たしかにな〜。一緒にこれで写真を撮ってとか絶対言われるんでしょうね」と言うと、中井は「はい」とはにかんだ。