業務用4Kディスプレイのエントリーモデル「TD-C4」シリーズ

TVS REGZAは、業務用4Kディスプレイのエントリーモデル「TD-C4」シリーズを3月10日から順次発売する。65型から43型まで4種類をラインナップ。エントリーながらノングレアパネルを採用し、優れた視認性を実現。店舗や施設での案内表示・情報発信、オフィスでの会議や情報掲示板用途など、幅広いサイネージ用途に適しているという。価格はいずれもオープン。

モデル名は65型から「TD-C654」「TD-C554」「TD-C504」「TD-C434」。4Kパネルを採用し、大画面でも細部の質感や陰影までも鮮明に映し出すという。

ヘイズ値25%のノングレアパネルを採用。表面にあたる光の映り込みを大幅に抑え、外光が差し込む設置場所や照明機器のある明るい環境でも、映像や文字情報を鮮明に表示。広告の訴求力を高めるだけではなく、館内案内や注意喚起などの重要情報を目視するにも適している。

3系統のHDMI入力を搭載。PC、セットトップボックス、メディアデバイスなどの複数機器を同時に接続できる。

4K対応メディアプレーヤーも内蔵し、USBメモリー経由で内蔵メモリーに保存した動画・画像・音声ファイルをスタンドアローンで再生可能。シャッフル、リピート再生などに加え、ON/OFFタイマーにも対応する。

HTML5ブラウザを搭載しており、Web配信型のサイネージコンテンツを直接表示できる。ネットワークにつなぐだけですぐに運用でき、リアルタイムな更新も行なえる。