KANA-BOON、2公演開催見合わせへ メンバーインフルB型感染で「充分な回復に至っておらず」
ロックバンド・KANA-BOONが26日、公式Xを更新。ツアーで予定していた2公演の開催を見合わせると発表した。
【写真】2公演開催を見合わせ＆謝罪をつづるKANA-BOONの発表
同バンドは現在、47都道府県を周るツアー「CRITICAL HIT PARADE」を実施中。今回の発表で、2月28日の岡山・YEBISU YA PRO公演と、3月1日の山口・周南RISING HALLの2公演を見合わせると伝えた。
理由についても説明。メンバーの谷口鮪（Vo./Gt）がインフルエンザB型に感染したと診断を受けたことを21日に報告し、医療機関の指示のもと療養を続けていたが、「発症日から5日間経過後の再検査でも陽性反応があり、病状につきましても充分な回復に至っておらず、発熱を伴うインフルエンザの症状が診られます」と状況をつづり、「この状況と医師の指示により、今週末に予定していた下記2公演につきましても、開催を見合わせることといたしました」と判断。「ご理解いただけますと幸いです」と呼びかけた。
続けて「本公演を楽しみにお待ちいただいていたお客様には、ご心配とご迷惑をおかけしてしまい誠に申し訳ございません」と謝罪。チケットの払い戻しは「状況を整理した上でご報告させていただきますので、いましばらくお待ちください。お知らせまで、お手持ちのチケットは大切に保管されますよう、お願い申し上げます」と伝えた。
3月5日の宮崎公演の実施については、3月3日を目途に発表予定。その先のスケジュールも追って案内される。
なお、「関優梨子(Dr.)及び他メンバー2名の体調につきましては、インフルエンザなどの症状は見られず健康に過ごしておりますが、引き続き健康管理を徹底してまいります」とも追記。「改めまして、この度はご来場を予定してくださっていたお客様、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。一刻も早い回復に努め、万全の状態でライブを再開できるよう尽力してまいります。ご理解賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」と締めくくった。
【写真】2公演開催を見合わせ＆謝罪をつづるKANA-BOONの発表
同バンドは現在、47都道府県を周るツアー「CRITICAL HIT PARADE」を実施中。今回の発表で、2月28日の岡山・YEBISU YA PRO公演と、3月1日の山口・周南RISING HALLの2公演を見合わせると伝えた。
理由についても説明。メンバーの谷口鮪（Vo./Gt）がインフルエンザB型に感染したと診断を受けたことを21日に報告し、医療機関の指示のもと療養を続けていたが、「発症日から5日間経過後の再検査でも陽性反応があり、病状につきましても充分な回復に至っておらず、発熱を伴うインフルエンザの症状が診られます」と状況をつづり、「この状況と医師の指示により、今週末に予定していた下記2公演につきましても、開催を見合わせることといたしました」と判断。「ご理解いただけますと幸いです」と呼びかけた。
3月5日の宮崎公演の実施については、3月3日を目途に発表予定。その先のスケジュールも追って案内される。
なお、「関優梨子(Dr.)及び他メンバー2名の体調につきましては、インフルエンザなどの症状は見られず健康に過ごしておりますが、引き続き健康管理を徹底してまいります」とも追記。「改めまして、この度はご来場を予定してくださっていたお客様、関係者の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません。一刻も早い回復に努め、万全の状態でライブを再開できるよう尽力してまいります。ご理解賜りますよう、何卒よろしくお願いいたします」と締めくくった。