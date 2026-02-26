平成以降“国内最大規模”の山林火災から1年　今も26世帯が仮設住宅で生活　岩手・大船渡市

岩手・大船渡市で国内最大規模の山林火災が発生してから26日で1年です。

現在も多くの人が仮設住宅での生活を余儀なくされ、復興の歩みは続いています。

亡くなった柴田吉郎さんの長女・松川悦子さん：

やっと1年になったな。早いこと。

26日朝、大船渡市内の墓地では、山林火災に巻き込まれて亡くなった柴田吉郎さんの遺族が墓前で手を合わせていました。

亡くなった柴田吉郎さんの長女・松川悦子さん：

なんかこの間起きたような感じだよね。

亡くなった柴田吉郎さんの長男・柴田修幸さん：

やっぱりずっと頭に残っているのは助けられなかったこと、それだけだな。

亡くなった柴田吉郎さんの長女・松川悦子さん：

見守っていてねという感じだよね。

山林火災は、2025年2月26日に大船渡市赤崎町で発生し、41日目に鎮火しました。

国内で平成以降、最大規模の約3370haが焼失。

1人が死亡し、226棟の建物が被害を受けました。

1年がたった現在も26世帯が仮設住宅での生活を余儀なくされています。

農林水産業などの被害額は102億円余りに上り、復興の歩みは続いています。