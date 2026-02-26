■これまでのあらすじ

息子を好いてくれる心美親子の執着に恐怖を感じた妻夫婦が学校に相談すると、なぜか息子がいじめをしていることにされていた。話し合いにならない心美の母親に、妻は毅然と抗議する。心美の父親はいじめが嘘だったことを知り、母親を激しく罵倒して…。



心美ちゃんママの嘘を知った旦那さんは激昂し、奥さんを厳しく責めていました。全部奥さんのせいにして、自分はまるで被害者みたいな顔をしている…。そのどこか他人事の態度に、私はママ友夫婦の闇を見た気がしました。

余計なお世話かもしれませんが、心美ちゃんは大丈夫なんでしょうか…。その後、息子が付け回されることはなくなりました。そして、心美ちゃんにばったり会うことができました。心美ちゃんもたくさん悩んで、苦しんだと思います。でも、ちゃんと「ごめんなさい」が言える素直な心を持っているステキな子どもでした。子どもの小さな恋心は、何も悪くありません。そこに大人の思惑が入ることでややこしくなってしまったのだと、今回の一件で痛感しました。私はこれからも、子どもたちの選択を見守っていきたいと思います。

※この漫画は実話を元に編集しています

