eスポーツ「REJECT 第五人格部門」メンバーの配信について謝罪・今後の対応説明 「不適切なサイトが一時的に映り込む事象が発生」
「REJECT 第五人格部門」は25日、公式Xを通じて所属メンバーの配信に関して謝罪し、今後の対応について伝えた。
【画像】REJECT 第五人格部門「所属メンバーの配信に関するご報告」（全文）
書面を投稿して「この度、弊社第五人格部門所属のhhuが実施したYouTube生配信において、配信画面上に不適切なサイトが一時的に映り込む事象が発生いたしました。社会的行動規範に反するものであり、またプロ選手としての自覚に欠ける行為であったと重く受け止めております」と報告。
チームとして厳重注意を行った上で、具体的な対応として「1ヶ月間の配信活動停止」「同期間におけるリーグが定めた内容以外のSNS更新の停止」「コンプライアンス研修の実施」の3点を示した。
「今後は所属選手への指導を強化し、より一層厳格なマネジメント体制のもと再発防止に努めてまいります。改めまして、視聴者ならびにファンの皆様にご心配とご不快な思いをおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」としたためた。
「REJECT」は、2018年に誕生したeスポーツチーム。「第五人格部門」は、非対称対戦ゲーム『dentityV 第五人格』のチームとなる。
