演劇・コントユニット「ダウ90000」の主宰・蓮見翔（28）が25日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。LINEについて語った。

「僕、LINEがめちゃくちゃ苦手で」と切り出した蓮見。「返信がまったくできなくて。特にあこがれの人とか先輩の返信って迷う。そうするともうめんどくさくなっちゃって、今度でいいやってなる」と吐露した。

「僕、今、星野源さんとか未読無視してるんですよ」と明かし、共演陣が「ヤバッ！」と声を上げた。そんな中、かまいたち・濱家隆一は「“軽く返せないから、ちゃんとした文章返さなあかんし後にしよう”から、そのままズルズルいっちゃうってことよなあ。めっちゃ一緒やわ！」と共感した。

「俺も今、50件くらい溜まってるもん。返せてないLINEが」と言う濱家に、蓮見は「僕も200件くらい。星野源さん、宮藤官九郎さん、かもめんたる・（岩崎）う大さんとか…全部未読のまんま」と打ち明けた。

濱家が「テレビで言うとこ。めっちゃ失礼やん、それって。俺も思うねん、自分でめっちゃ失礼って。でも、“返してない＝大事に思ってる”って」と訴えると、「いや、思えない！」と、蓮見以外の全員からツッコまれた。

「大事に思って丁寧に返そうとした結果、返せてないんですっていうことやんな」と主張する濱家に、蓮見は「マジでそうなんです」と続いた。だが、「でもこれを言ってしまうと、すぐに返信しているラブレターズさんに顔が立たない。ラブレターズさんには俺、5秒で返信してるんで」と言って、笑わせていた。