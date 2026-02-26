「おいしすぎて感動」指原莉乃さん、ノイミーに「ドバイチョコもち」を差し入れ

タレントの指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ 「≠ME（ノットイコールミー、通称ノイミー）」に、トレンドスイーツ「ドバイチョコもち」を差し入れしたそうです。

2026年2月24日に、ノイミーの蟹沢萌子さんと冨田菜々風さんがインスタグラムで報告しています。

2人とも指原さんが差し入れした「ドバイチョコもち」の美味しさに感動している様子です。どんな商品なのか東京バーゲンマニア記者は気になって調べてみました。

「中にいちごはいってた！！！！！！」

「ドバイチョコもち」は、もちもちのマシュマロ生地にカダイフ（極細麺状の生地）やピスタチオクリーム、チョコレートなどを包み込んだスイーツです。

ドバイチョコレートの進化系スイーツとして、2024年後半から韓国で爆発的にヒットし、2025年から2026年にかけて新大久保を中心に日本でも流行中。複数の呼び名があり、「ドバイもちクッキー」「ドバイチョンドゥククッキー」などとも呼ばれています。

蟹沢さんは自身のインスタグラム（＠kanisawa_moeko_）にて、「指原さんからの差し入れ 初ドバイチョコもち!!おいしすぎて感動でした！ありがとうございます」と紹介しています。

投稿には、2つのお店をタグ付けしています。どちらも東京・新大久保のカフェで、「cafe guum.（カフェ グウム）」（＠cafe.__.guum）と「111 CHURROS（イチイチイチ チュロス）」（＠cafe111churros）です。

グウムでは、今年1月から「ドバイチョコもち」の販売を始めたようで、インスタグラムでは「まわりのモチっと食感と中に入ったピスタチオたっぷり使ったカダイフのザクザク食感が大人気」と紹介しています。

また、冨田さんも自身のインスタグラム(＠tomita_nanaka)にて、指原さんから差し入れをもらったことを報告し、「スゴイめちゃおいしい中にいちごはいってた！！！！！！」と興奮気味に感想を伝えています。

冨田さんが食べたのは、イチイチイチの「ドバイいちごもちもちクッキー」ではないかと思われます。お店の商品説明によると、「外はもちもち、中はサクサク。ジューシーないちごとドバイ風フィリングを組み合わせた、甘酸っぱさとコクのバランスが絶妙な一品」とのことです。

いま大注目のスイーツ「ドバイチョコもち」を食べたい人は、新大久保に足を運んでみて。ほかにも提供しているお店は複数あります。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）