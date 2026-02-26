5月15日に全国公開される山下智久が主演を務める映画『正直不動産』の新場面写真が公開された。

累計発行部数360万部を突破した小学館『ビッグコミック』連載中の漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博／既刊20巻）を原作としたビジネスコメディドラマ『正直不動産』。2022年4月期にシーズン1が放送され、2024年1月にはスペシャルドラマ、続編となるシーズン2、2025年2月にはスピンオフ・スペシャルドラマが放送された。ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良の二人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿が描かれた。

日本映画への出演は8年ぶりとなる山下が主人公・永瀬、福原遥が月下をそれぞれ演じるほか、市原隼人、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、見上愛、松本若菜、ディーン・フジオカ、大地真央、倉科カナ、高橋克典、草刈正雄がドラマ版に続き続投。監督は川村泰祐、脚本は根本ノンジがそれぞれ続投する。

登坂不動産の営業マン・永瀬財地（山下智久）は、かつて地鎮祭の準備中に祠を壊してしまった祟りにより、嘘をつこうとすると強烈な風が吹き、本音しか言えなくなってしまう。以前は営業成績トップを誇っていた永瀬だが、嘘がつけないことで契約は破談続き。それでも、カスタマーファーストがモットーの後輩・月下咲良（福原遥）や仲間たちに支えられながら、正直な営業スタイルを模索し続けている。ニューヨーク勤務の銀行員・榎本美波（泉里香）との交際も順調で、高級車に乗りタワマンに再び住むという野望を胸に、課長昇進をかけて同僚たちと競争するが、その一方で永瀬と月下は、嘘と陰謀が渦巻く巨大な不動産問題に直面することに。

本作では、海外の不動産投資詐欺や、かつて嘘もいとわず営業成績を勝ち取っていたライアー永瀬時代に仲介した物件をめぐる家賃滞納や近隣トラブル、元同僚の不動産ブローカー桐山貴久（市原隼人）が、故郷・けやきの市の土地を舞台に進める、謎の大規模開発計画、そして、「不動産売買は殺し合いだ」と豪語するライバル会社、ミネルヴァ不動産の社長・鵤聖人（高橋克典）が仕掛ける、悪質かつ巧妙な史上最悪の地上げなど、令和の不動産問題が次々と永瀬に襲いかかる。嘘がつけない男・永瀬は、己の“正直”を武器に、不動産を巡る様々な思惑や人間模様など、かつてない難題に向き合い、人々の笑顔と街の未来を守るために立ち向かっていくが、その行方はいかに。

そんな本作から、第1弾となる場面写真が公開。嘘をつこうとした瞬間、強烈な突風に吹かれ本音をさらけ出してしまう永瀬の姿は、スクリーンでも健在。さらに、アメリカの砂漠で泥だらけになった永瀬を、恋人・美波が支える意味深なカットも。さらに後輩・月下をはじめとするおなじみの登坂不動産メンバーも集結。営業部長・大河真澄（長谷川忍）に胸ぐらをつかまれている永瀬やかつてのライバルで不動産ブローカーの桐山（市原隼人）と珍しく仲睦ましそうに食事をしているかと思いきや、桐山が永瀬に詰め寄る一触即発な緊張感漂うシーンも捉えられている。

また、登坂不動産のライバル会社・ミネルヴァ不動産の立川店の店長でカリスマ営業マン、神木涼真（ディーン・フジオカ）と桐山が神妙な面持ちで並んでいる姿や、社員を厳しくも暖かく見守る登坂不動産の社長・登坂寿郎（草刈正雄）も写し出されている。（文＝リアルサウンド編集部）