6月5日に公開される穂志もえか映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』の新キャストとして稲垣来泉、吉岡睦雄、正名僕蔵、木村多江の出演が発表され、あわせて超特報映像が公開された。

世界的ヒットを記録したNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』の賀来賢人とデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の初長編映画。賀来がプロデューサーとして企画を牽引し、ボイルが監督・脚本を務め、完全オリジナルのストーリーを構築した。

主演を務めるのは、ドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』でクリティクス・チョイス・アワードドラマ部門助演女優賞を受賞した穂志。プロデューサーの賀来は俳優としても出演している。

『忍びの家 House of Ninjas』に続くSIGNAL181作品への参加となる木村は、愛里に除霊を依頼する洋館のオーナー・禎子役を演じる。また、これまでベールに包まれていた賀来の役どころが、禎子の息子・群治であることも発表された。

そのほか、愛里の姉で、ある事件を境に霊となった美玖役を稲垣、怪しげな雰囲気を漂わせる謎の男を吉岡、屋敷を訪れる県警の巡査役を正名がそれぞれ演じる。

公開された超特報映像は、暗闇に灯る一本のマッチの火が霊媒師・愛里（穂志もえか）のうつろな表情を浮かび上がらせる象徴的なシーンから始まる。続いて、霊の存在を信じず除霊に対しても懐疑的な目を向ける群治（賀来賢人）、そして愛里を屋敷に招き入れ「はじめましょう」と静かに儀式の開始を告げる群治の母・禎子（木村多江）の姿が映し出される。0時5分を指して止まった柱時計、不気味に揺らめく蠟燭の炎、そして「死んでいる、いや生きている」という不穏なメッセージ。プロデューサーの賀来が掲げる「皆様のためにご用意した“お化け屋敷”」を体現する映像となっている。（文＝リアルサウンド編集部）