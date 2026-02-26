この春ロンドンで開かれる世界卓球選手権。今月（2月）の選考会で優勝し、団体戦の日本代表に選ばれた山陽学園高校の面手凜選手が、岡山市の大森市長に出場決定を報告しました。

【写真を見る】世界卓球選手権 団体戦の日本代表に選出 面手凜選手（山陽学園高校）が 岡山市長を表敬「得るものはたくさん得て、のびのびとやりたい」

岡山市役所を訪れたのは、玉野市出身で、山陽学園高校3年の面手凜選手です。面手選手は、今月17日まで行われた世界卓球・団体戦の日本代表選考会で優勝しました。



5試合を戦い、落としたセットはわずか1つ。圧倒的な強さを見せ、シニアでは初の代表の座をつかみ取りました。大森市長は、「世界の舞台で更なる飛躍を期待します」と激励しました。



【山陽学園高校 面手凜選手（18）】

「一緒に戦うメンバーは、日本のトップであり、世界のトップの選手たちでもあるので、得るものはたくさん得て、のびのびとやりたい」



面手選手は、早田ひな選手や張本美和選手らとともに、今年4月28日から開かれる世界卓球選手権ロンドン大会に挑みます。