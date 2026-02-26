株価指数先物【昼】 買い一巡後は利食いに伴うロング解消の動き 株価指数先物【昼】 買い一巡後は利食いに伴うロング解消の動き

リンクをコピーする みんなの感想は？



日経225先物は11時30分時点、前日比110円高の5万8900円（+0.18％）前後で推移。寄り付きは5万9330円と、シカゴ日経平均先物（5万9680円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。ただ、シカゴ先物には届かなかったこともあり、現物の寄り付き直後につけた5万9380円を高値に、その後は利益確定に伴うロング解消の動きが優勢になった。中盤にかけて軟化し5万8710円と下落に転じる場面もみられたが、売り一巡後は5万8850円～5万8900円辺りでの保ち合いを継続。



エヌビディア の高評価は変わらないものの、先回り的に買われていたアドバンテスト<6857>［東証P］と東京エレクトロン<8035>［東証P］が買い一巡後に下落に転じたことで、日経平均型の重荷になった。日経225先物はボリンジャーバンドの+2σ（5万9410円）を捉えたことで、いったんロング解消が入りやすいところだろう。



NT倍率は先物中心限月で15.15倍に低下した。15.25倍に上昇した後は、15.11倍まで下げる場面もみられた。前日に+2σ（15.20倍）を上抜けていたこともあり、リバランスが意識されやすい。



株探ニュース

