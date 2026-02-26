日経225先物：26日正午＝310円高、5万8940円
26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比310円高の5万8940円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万8856.98円に対しては83.02円高。出来高は2万7254枚となっている。
TOPIX先物期近は3890.5ポイントと前日比42ポイント高、現物終値比4.81ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58940 +310 27254
日経225mini 58935 +305 376433
TOPIX先物 3890.5 +42 37982
JPX日経400先物 35255 +355 2835
グロース指数先物 740 +13 1337
東証REIT指数先物 2027 +11.5 28
株探ニュース
TOPIX先物期近は3890.5ポイントと前日比42ポイント高、現物終値比4.81ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58940 +310 27254
日経225mini 58935 +305 376433
TOPIX先物 3890.5 +42 37982
JPX日経400先物 35255 +355 2835
グロース指数先物 740 +13 1337
東証REIT指数先物 2027 +11.5 28
株探ニュース