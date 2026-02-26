　26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比310円高の5万8940円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万8856.98円に対しては83.02円高。出来高は2万7254枚となっている。

　TOPIX先物期近は3890.5ポイントと前日比42ポイント高、現物終値比4.81ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58940　　　　　+310　　　 27254
日経225mini 　　　　　　 58935　　　　　+305　　　376433
TOPIX先物 　　　　　　　3890.5　　　　　 +42　　　 37982
JPX日経400先物　　　　　 35255　　　　　+355　　　　2835
グロース指数先物　　　　　 740　　　　　 +13　　　　1337
東証REIT指数先物　　　　　2027　　　　 +11.5　　　　　28

株探ニュース