卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は26日、女子シングルスの3回戦が行われる。世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）は同12位の大藤沙月（ミキハウス）と対戦する。

ベスト8進出をかけた同士討ちを、WTT公式サイトも注目カードに挙げており、日本期待の若手同士による直接対決に熱い視線が注がれている。

■過去戦績は張本美の3勝2敗

今大会、張本美は1回戦で世界75位のニーナ・ミッテルハム（ドイツ）、2回戦では同27位のハナ・ゴーダ（エジプト）を下し、順当に勝ち上がってきた。一方の大藤も1回戦で同60位のリンダ・ベリストローム（スウェーデン）、2回戦で同19位のアドリアーナ・ディアス（プエルトリコ）を退け、3回戦へ駒を進めた。

両者の国際大会での対戦成績は張本美の3勝2敗。直近では昨年の「チャイナスマッシュ」3回戦で対戦し、張本美が3－1で勝利を収めている。

この日本人対決にWTT公式も注目しており、26日のピックアップマッチとして紹介。「ミワ・ハリモトとサツキ・オオドウがWTTの舞台で6度目の対戦を迎える。歴史に残るライバル関係が繰り広げられる」と伝えた。また、過去の名勝負として2024年の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」決勝で大藤が勝利した一戦にも触れている。

なお、この3回戦の勝者は準々決勝で王曼碰（中国）と申裕斌（韓国）の勝者と対戦予定。日本勢にとって“日本人キラー”として立ちはだかってきた世界2位との対戦の可能性もあり、優勝争いを占う重要な一戦となってくる。

17歳の張本美と21歳の大藤という新鋭同士による注目の3回戦。シンガポールで実現する日本人対決を制するのはどちらか。大一番への期待が高まる。