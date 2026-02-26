このあともよく晴れる、昨日より10℃近く気温高く洗濯日和に【これからの天気(2月26日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。
雪の多く積もっている地域では、しばらくの間ナダレに注意してください。
◆26日(木)これからの天気
緩やかに高気圧に覆われて、このあともよく晴れるでしょう。
洗濯日和となりますが、少ないながら花粉が飛ぶため花粉症の方はマスクや眼鏡で対策を行ってください。
降水確率は、0～10%と低くなっています。
◆26日(木)の予想最高気温
最高気温は、12～15℃の予想です。
昨日より10℃近く高くなるところもあり、3月下旬～4月中旬並みの暖かさになりそうです。
昨日との気温差で体調を崩さないようにお気をつけください。また、雪の多く積もっている地域ではナダレに注意ください。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にナダレ注意報が発表されています。
雪の多く積もっている地域では、しばらくの間ナダレに注意してください。
◆26日(木)これからの天気
緩やかに高気圧に覆われて、このあともよく晴れるでしょう。
洗濯日和となりますが、少ないながら花粉が飛ぶため花粉症の方はマスクや眼鏡で対策を行ってください。
降水確率は、0～10%と低くなっています。
◆26日(木)の予想最高気温
最高気温は、12～15℃の予想です。
昨日より10℃近く高くなるところもあり、3月下旬～4月中旬並みの暖かさになりそうです。
昨日との気温差で体調を崩さないようにお気をつけください。また、雪の多く積もっている地域ではナダレに注意ください。