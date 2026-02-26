『天国の階段』出演したクォン・サンウ、11歳長女と雪遊びを楽しむ“パパの姿”に反響「きれいな冬のはがきみたい」「かっこいい」
韓国俳優のクォン・サンウ（49）が24日、妻で韓国俳優のソン・テヨン（45）のインスタグラムに登場。アメリカで暮らす長女・リホさん（11）と雪で遊ぶほほ笑ましい“親子”の姿が公開された。
【写真】「クォンパパかっこいい」11歳長女と雪遊びを楽しむクォン・サンウの“パパの姿”
ソン・テヨンは「今日…パパそしてリホ（韓国語）」とつづり複数枚の写真をアップ。写真には、木々の枝まで白く染まった一面銀世界が広がった中に、ソリに乗った長女を引くクォン・サンウの姿が捉えられている。
ほかにも、長女と雪の中で遊ぶ姿も披露されており、家族との時間を楽しむ様子が伝わる投稿に、コメント欄には「クォンパパかっこいいです」「うわぁ〜スゴイ雪ですね」「沢山雪が降りましたね」「まるできれいな冬のはがきみたいです」などの反響が寄せられていた。
クォン・サンウは、アジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『天国の階段』に出演し、“涙の貴公子”として注目を集め高い人気を誇った。2008年にソン・テヨンと結婚。翌年2月に長男・ルッキさん（17）が誕生。15年1月に長女が誕生している。
【写真】「クォンパパかっこいい」11歳長女と雪遊びを楽しむクォン・サンウの“パパの姿”
ソン・テヨンは「今日…パパそしてリホ（韓国語）」とつづり複数枚の写真をアップ。写真には、木々の枝まで白く染まった一面銀世界が広がった中に、ソリに乗った長女を引くクォン・サンウの姿が捉えられている。
クォン・サンウは、アジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『天国の階段』に出演し、“涙の貴公子”として注目を集め高い人気を誇った。2008年にソン・テヨンと結婚。翌年2月に長男・ルッキさん（17）が誕生。15年1月に長女が誕生している。