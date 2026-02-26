杜このみ、父母から20年以上前にもらった絞りの振袖ショットを披露 着物は「いつか娘にも着てもらいたい宝物です」
歌手の杜このみ（36）が24日、自身のインスタグラムを更新。「昨日はお世話になっている会社様の新年会にて歌わせて頂きましたっ」と書き出し、この日のステージ衣装を披露した。
【写真】「ワァ〜素敵」「絞りのお着物、なんか新鮮」父母にもらった振袖で決めた杜このみ
杜は、着用している着物について「20年以上前に（昔すぎて震える）両親がプレゼントしてくれた大切な振袖」であることを紹介し、3枚の写真をアップ。
絞りの振袖は、黒地をベースにしながらも色味豊かにデザインされた柄が目を引く一着となっており、自身もお気に入りの様子。「いつか娘にも着てもらいたい宝物です」と話した。
続けて「私は、4歳で民謡を習いはじめてからずーーーっと、ありがたい事にお着物を日常的に着続けているのですが、お着物を着る度に、いつも背筋が伸びるような新鮮な気持ちに」なることを明かし、「これからも常に新鮮な気持ちでステージに立ち続けられるように頑張りますっ」と意気込んだ。
コメント欄には「ワァ〜素敵ですぅ」「お美しい よくお似合いで」「絞りのお着物、なんか新鮮に感じます〜」「素敵な着物に負けない美しいこのみちゃん、思い出のある振袖は大切にお嬢さまに受け継がれますね」など、さまざまな反響が寄せられている。
杜は2020年8月、大相撲の力士・高安（※高＝はしごだか／35）との結婚を発表。21年2月に長女、22年8月に長男が誕生している。
