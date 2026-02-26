延焼範囲が平成以降で国内最大となった岩手県大船渡市の大規模山林火災の発生から、きょうで1年です。東日本大震災と山林火災の二重被災となった水産会社が、新たな一歩を踏み出しています。

岩手県大船渡市で、アワビの陸上養殖を手がける元正榮北日本水産です。

2011年の東日本大震災の津波で、壊滅的な被害を受けた施設の復旧が10年ほど前に完了し、ようやく売り上げが震災前の水準に戻った矢先に起きたのが大規模山林火災でした。

去年2月26日、市内で発生した山林火災は、西寄りの強い風と異常ともいえる乾燥で瞬く間に燃え広がりました。

火災の鎮火が宣言されたのは、1か月以上が経った4月7日。この火災で、90代の男性1人が死亡した他、住宅や漁業用の倉庫など建物226棟が焼け、延焼範囲は平成以降の日本で最大となる3370ヘクタールに上りました。農林水産業などの被害額は100億円を超えています。

元正榮北日本水産の古川季宏社長は、1年前を次のように振り返ります。

元正榮北日本水産 古川季宏 社長

「いやもう、なんか本当に頭真っ白ですよ。だって、全ての水槽が全てアワビが干からびて死んでるわけですからね」

あの日、会社にも火の手が迫りましたが、従業員は避難するのが精一杯だったといいます。アワビの養殖施設本体の被害は免れたものの、海水を送る配水管が焼け、養殖されていたおよそ250万個のアワビが死に、被害額は5億円から6億円にも上りました。

養殖事業を再開させてはいますが、アワビの本格出荷までには、さらに1年はかかる見込みです。

そんな中、今月20日、古川社長と息子で専務の翔太さんの姿が北海道福島町にありました。会社存続のための新規事業として、アワビ養殖のノウハウを伝えるコンサルタント事業に乗り出したのです。

元正榮北日本水産 古川季宏 社長

「うちにとってはですね、まずリスク分散という形になります。過去にも2度も被災にあって、だいぶ壊滅的な被害を受けてますので、もう1拠点増えればですね、リスクヘッジの一つになりますので」

会社の養殖水槽の中のアワビは現在、4センチほどに育っています。これは山林火災の発生当時、わずか1ミリ前後だった幼貝が成長したものです。

元正榮北日本水産 古川季宏 社長

「（Q.あの火災を1ミリ未満のちっちゃな体で耐え抜いた？）そうなんです。奇跡のアワビですよね」

震災と山林火災の二重被災となった水産会社が、災害に負けない企業を目指して新たな一歩を踏み出しています。