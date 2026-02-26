Mrs. GREEN APPLE、お互いに眼鏡を選び合う新映像 若井滉斗、大森元貴が中学時代にかけていたデザインからインスパイア「当時の記憶が蘇ってきた！」
Mrs. GREEN APPLEが、「眼鏡市場」を展開するメガネトップの新レーベル「QRO（クロ）」のブランドミューズに就任。メンバーの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が、お互いに眼鏡を選定するシーンが公開された。
【動画】“メガネマスター”大森が選定、「SPECIAL FITTING」シーン
大森はさまざまなシーンで眼鏡を愛用しており、若井と藤澤は最近眼鏡をかけるシーンが増えてきたという。撮影時は、メンバー同士お互いに似合うメガネを選ぶシーンもあった。
まずは“メガネマスター”の大森が2人に似合うデザインをチョイス。藤澤には知的な印象を与えるマットなデザインを選び、大森が直接かけてあげると、藤澤は「また新たな自分に出会えました」と喜んだ。若井には、丸みを帯びたボストンタイプをチョイス。「上品で大人な雰囲気」と気に入った様子で、大森は「若井の優しさが出ていて、すごい似合ってる」と自信を見せた。
若井と藤澤も大森にチョイス。藤澤は小振りで丸みを帯びたデザインを選び、「チャーミングで可愛らしい」と絶賛。一方、大森と中学校の同級生で席が後ろだったという若井は、当時大森がかけていたメガネにインスパイアを受け、六角形のクールなデザインをチョイス。若井は「当時の記憶が蘇ってきた！」と話し、大森も「しっくりくる安心感がある」と納得。3人は「どのデザインも、どんな方にも似合うQRO はすごい」と絶賛した。
同レーベルは“黒眼鏡専門デザイン”としたもの。「22種類デザイン×2パターン（計44種）」の品そろえで27日より、全国の眼鏡市場店舗、および眼鏡市場ウェブサイトにて発売される。
ミセスの3人が出演する同ブランドの新TVCM「眼鏡市場「QRO」DEBUT 篇」が27日より全国で放映される。新TVCMは、メガネ側の視点からスタート。宝物を見つけたような、ワクワクした表情のメンバー3人が手を伸ばす姿や、「QRO」をまといさまざまなポーズで自分らしく「QRO」を楽しむ姿、頬にロゴペイントを施し満面の笑顔を見せる姿などを披露。CMソングは同バンドの人気曲「Magic」で、「まとうたび、自分らしく。もっと自分を好きになれる。」と背中を押す内容となっている。
一部店頭では、Mrs. GREEN APPLEの全身パネルを設置。壁面がラッピング加工された店舗を展開。27日から「QRO」商品を購入した人を対象に、Mrs. GREEN APPLE監修デザインの限定メガネ拭き2種類のうちいずれかを先着でプレゼントするキャンペーンを実施する。
また、Mrs. GREEN APPLEの好きなメンバーを選んでオリジナルCMを作ることができるWEB コンテンツ「MAKE YOUR CM」も公開されている。
