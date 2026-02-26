King＆Prince・高橋海人、6世代で協力してクイズに挑戦 アイドルソングを口ずさみチームに貢献
タレント・坂上忍とKing＆Prince・高橋海人（※高＝はしごだか）が“リーダー”として出演する、読売テレビ・日本テレビ系『6世代で協力！ロクジェネクイズ』（後9：00〜後10：54）が、3月5日に放送される。これに伴い、番組の見どころと場面写真が公開された。
【写真】楽しそう！クイズに挑戦するKing＆Prince・高橋海人
番組ではその名の通り、10代から60代の「6世代」のゲストが協力し、クイズに挑んでいく。MCは昨年の放送に引き続き、アンタッチャブルが務める。
今回の放送は、昨年よりもパワーアップしてチーム対抗戦となっている。昭和〜平成〜令和にまたがる“時代性”や“世代間ギャップ”があるさまざまなクイズに、坂上率いる赤組と、高橋率いる青組が挑戦。
6世代のヒット曲を同時に流す「名曲ミックスクイズ」、“佐藤”と言えば誰？「国民調査クイズ」、ファミレス『ガスト』『バーミヤン』の「各世代人気メニュー当て」ほか、スタジオを絡めた豪華俳優陣出演の本格謎解きミステリードラマもあり、盛りだくさんの内容となっている。
各世代6人ずつの芸能人で構成された2チームが対決するのだが、チームメンバー同士の協力なしでは解けないものばかり。時には意見がぶつかり合い、ヒートアップする場面も。
特に赤組の50代・坂上と10代・長浜広奈の親子以上に年齢の離れたチーム内のバチバチは必見だ。個性的な12人を見事にさばくアンタッチャブルの名司会ぶりにも注目。
「流行アイテムクイズ」では各世代で流行したアイテムにまつわるクイズが出題される。「リファストレートアイロン、ファミリーコンピュータ、BABY-G、ウォークマンの中で発売当時の価格が一番高いのは？」というクイズでは、陣内孝則の「バンドマンだった20代の頃、無理して買った」というウォークマンの思い出話もヒントに。懐かしい「ママ・レンジ」や「初代たまごっち」などスタジオでの現物並べ替えクイズも行われる。
同時に流した各世代のドンピシャナンバー6曲を当てる「名曲ミックスクイズ」。「アイドルソング」クイズでは高橋が耳に残った曲を口ずさんでチームに貢献。メンバーとの連携で奇跡のファインプレーを生み出す場面も。King&Princeのライブ映像や、懐かしいWinkの歌唱シーンも登場し、番組に華を添える。ほかに「ドラマ主題歌」「卒業ソング」の名曲クイズも登場する。
世代の異なる家族で見たら会話がさらに弾むであろう「国民調査クイズ」も見逃せない。さまざまなテーマで10代から60代までの男女に街頭調査し、作成したランキングから出題する。“先生”や“佐藤”で思い浮かぶ有名人では、世代を超えて認知されている俳優の名前が明らかになる。最終問題の“好きな野菜”では、全世代1位を独占した意外な野菜を巡って、両チームが熱い盛り上がりを見せる。
人気ファミレス『ガスト』『バーミヤン』にまつわるクイズも出題される。ガストでおなじみの「チーズINハンバーグ」「山盛りポテトフライ」、バーミヤンで評判の「チャーハン」「海老マヨネーズ」などが登場。各世代で1位にランクインしたメニューをひとつずつ当てていく、という変わり種クイズでみなみかわが大パニックに。チームが大ピンチに陥る緊急事態になっていく。
【出演者一覧】
■MC：アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）
■赤組／青組 ※チームリーダー
10代ゲスト：長浜広奈／横田真子
20代ゲスト：岩瀬洋志／高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）※
30代ゲスト：重盛さと美／夏菜
40代ゲスト：津田篤宏（ダイアン）／みなみかわ
50代ゲスト：坂上忍※／相田翔子
60代ゲスト：浅野ゆう子／陣内孝則
■ミステリードラマパート
宇梶剛士、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）、長谷川雅紀（錦鯉）
