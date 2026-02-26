『トムとジェリー』最新映画、5月29日公開決定 世界一有名な追いかけっこが時空を超えた大冒険に
80年以上にわたり世代を超えて愛されてきたトムとジェリーの新作アニメーション映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤（コンパス）』の公開日が、5月29日に決定した（配給：クロックワークス）。あわせて超特報とティザービジュアルが解禁され、特典付きムビチケ前売り券の情報も発表された。
【動画】トムとジェリーの最強コンビ、時空を超えた大冒険へ！公開された特報映像
今回到着した超特報で明らかになったのは、トムとジェリーの変わらぬ関係性と、完全新作ならではの新設定。ネコのトムとネズミのジェリーによるおなじみの追いかけっことともに、物語の鍵を握る「魔法の羅針盤」の存在が明らかになった。
舞台はニューヨークの博物館で、警備員として働くトムが侵入したジェリーを追いかける中、展示物の「魔法の羅針盤」が起動。ふたりは眩い光に包まれ、見知らぬ世界へと飛ばされてしまう。果たして元の世界に戻ることはできるのか――映像は、シリーズ史上最大級のタイムスリップ・アドベンチャーの幕開けを予感させる内容となっている。
あわせて解禁されたビジュアルには、「ケンカするほど、世界は救える!?」というキャッチコピーとともに、時空の渦に巻き込まれながらも追いかけっこをやめないふたりの姿が。シリーズの魅力であるコミカルな関係性と、壮大なスケールの物語への期待を高めるビジュアルとなっている。
また、公開に先駆けて3月20日よりムビチケ前売り券（カード）の発売も決定。購入特典として、「追いかけっこ！ステッカーセット」を数量限定でプレゼント。トム、ジェリー、そして物語の重要アイテム「星の羅針盤」をデザインした限定アイテムとなっている。
