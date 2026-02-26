ドジャースの大谷翔平投手（31）がブランドのイメージキャラクターを務める「セイコーウオッチ株式会社」（本社・東京都中央区）は26日、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のオフィシャルスポンサーになったことを発表した。

同日、セイコーウオッチの公式YouTubeチャンネルでは今大会への意気込みを語る大谷のインタビュー動画も公開され、世界一に輝いた前回大会について「盛り上がっていただいてありがたかったですし、野球選手としてこれ以上ない喜びだったんじゃないかなと思うので、まだまだ大会としても大きくなる要素も多いこれからが大事」と振り返った。

その上で「自分としては前回優勝したことは一旦忘れて、今回新たなスタートだと思って、新たなメンバーともう一度、頑張りたいなと思います」と意気込んだ。

前回大会は「周りで見てるよりも各国の選手たち、チームも強かったですし、結果的に優勝できたんですけど、本当にどの試合も負けてもおかしくない展開ではったので、今回もおそらくそうなるのかなと思います」とした。

だからこそ、連覇を目指す今大会に向けて「その中で自分たちのプレーっていうのを続けられたら」と意気込んだ。そして「ディフェンディングチャンピオンだというプライドは大事なんですけど、そこは一旦忘れていいのかなと。メンバーも変わりますし、新たな日本代表だと思って皆で頑張りたいなと思います」と決意を新たにした。

また、同日からWBC応援キャンペーンも開始され、税込み11万円以上のキングセイコー、セイコー プロスペックス、セイコー アストロン購入者にWBCのロゴ入りオリジナルノベルティをプレゼントする。

さらに、4月24日からはセイコー プロスペックスから「ダイバーズ1965ヘリテージ大谷翔平2026限定モデル」が発売される。大谷の背番号「17」がりゅうずに入り、中留にはサインが施されている。また、裏ぶたには「SHOHEI OHTANI LIMITED EDITION」の文字と限定シリアルナンバーが記され、税込み28万6000円で青色と白色、各限定1700本となっている。