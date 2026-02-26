乃木坂46川崎桜、肩紐に結ばれたピンクリボンで… 1st写真集から儚げショット公開
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）が、4月14日に1st写真集『エチュード』を発売する。このたび、新たな先行カットが解禁された。

今回公開されたカットは、肩紐に結ばれたピンクのリボンで口元を隠し、アンニュイな表情を浮かべている儚（はかな）げな一枚となっている。
写真集の撮影は、フランスのニースとパリの2都市で行われた。また、撮影では5種類の水着に加え、4種類のランジェリーでの撮影にも初挑戦。ほか、私服を含めたさまざまな30点近くの衣装を着こなしている。大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った一冊となっている。
