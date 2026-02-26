歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

愛犬・グミの手術について綴りました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 愛犬「グミ」が手術 「無事終わり、つい先ほど麻酔から目覚めたそうです」「まだ生まれて9ヶ月の小さい身体で長時間、頑張ってくれて有難う」





浜崎あゆみさんは、愛犬・ヨークシャーテリアの『グミ』について「いわゆるレベル4と言われる障害を生まれながらに持っており、非常に複雑な手術が早期に必要」であることを、去年１２月に明かしていました。





そして、今月２５日、浜崎あゆみさんはインスタグラムのストーリーに「先生方が1ヶ月かけて入会な準備を整えて下さり、いよいよグミは今から入院して手術 元気に帰って来れますように。」「大好きなポテトお姉ちゃんと出発を待っています」と、愛犬の写真を添えて投稿。







続く投稿で、「ぐーちゃん、みんなで待ってるから頑張ってね! 」「だんごも酸素ルームに慣れてきて、少しずつ良くなってきてるよ!」と、記しました。







更に、その後、浜崎あゆみさんは「グミが手術頑張ってる間、ミルクは生まれて初めてのソロ活動」「グミー! 皆で手術の成功を祈ってるよ! 待つしか出来ないけどずっと待ってるよ」と、呼びかけました。







そして、浜崎あゆみさんは、夜にインスタグラムを更新し「グミの手術が無事終わり、つい先ほど麻酔から目覚めたそうです。」と、報告。



続けて「まだ生まれて9ヶ月の小さい身体で長時間、頑張ってくれて有難う。」と、記しました。



そして「小さすぎる身体を1ヶ月に及ぶ準備期間を経て凄まじい集中力でオペして下さった先生方、有難う御座います。そして沢山の応援メッセージ有難う御座いました」と、感謝の想いを綴りました。







この投稿にファンからは「グミちゃん手術成功して良かったね よく頑張ったね ayuちゃんファミリーに無事に帰れて良かったですね グミちゃんゆっくり休んでね」・「グミちゃんお疲れさまだね。小さい身体で精一杯頑張ったんだね 皆のパワーが届いたんだろうね」・「グミちゃん手術お疲れ様 無事に終わって安心した すごく頑張ったよね。後は元気になっていくのみだね❤」などの反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】