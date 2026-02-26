テレビ朝日系で放送中の「探偵さん、リュック開いてますよ」（金曜午後１１時１５分〜）が２月２７日、最終回を迎える。

タイトルにたがわず探偵が主人公のミステリーだが、奇天烈（きてれつ）な発明品が登場するわ、非現実的でシュールな事件が頻発するわと、既成の型にとらわれない展開を見せてきた。ゆるいが、たまにシリアス。ふざけているが、時に真剣。そんな探偵・一ノ瀬洋輔を演じた松田龍平は、どのようにこのドラマに向き合ったのか。（文化部 宮嶋範）

「軽く怠けようと思って。寒い時期の撮影だし、犯人を追いかけて転んだら嫌なので、発明品で解決しようかなと」。あまり表情を変えず冗談を飛ばす松田は、企画から参加したこのドラマについて、そう切り出した。

悪口で走る乗り物や、口の中を掃除するルンバ…！？

舞台は、風変わりな人たちが暮らす小さな田舎町にある西ヶ谷温泉。洋輔は、失踪した父が残した旅館に探偵事務所を構えている。背負ったリュックのチャックがいつも開いているなど、どこか抜けたところがあるが、米国で研究を成功させた本物の発明家でもある。悪口をエネルギーに走る乗り物や、口の中を掃除してくれる「口ルンバ」、さらには、人の奥底にある勇気を引き出す装置、温泉の湯と対話できる機械と、奇想天外なアイテムを日々生み出している。

松田はこれまでも、探偵役をいくつも演じてきた。それだけに、事件を捜査して犯人を追い詰めるという探偵像は、刑事と変わらなくなってしまう、という意識があった。「暗い雰囲気よりも、ハッピーでゆるめの探偵をやってみたかった」と、自らもアイデアを持ち寄り、へんてこな発明品でゆるーく解決に乗り出す主人公が生まれた。

いつもチャックを開いているのは本人そのもの？

主演映画「モヒカン故郷に帰る」などで過去にもタッグを組んできた沖田修一が今作の監督と脚本を手がける。ヒューマンストーリーから青春ドラマまで広く手がける沖田は今回、洋輔像に松田のイメージを大きく反映させたという。タイトルにある「リュックのチャックがいつも開いている」設定は、沖田が撮影現場でかつて見た松田本人の姿に由来する。サッカーにのめり込んだという松田の少年時代を反映してか、洋輔がリフティングする姿も描かれる。

いつもリュックを背負い、短パン姿の洋輔の外見は小学生のようで、どこかコミカル。米国帰りの秀才という役でもあるので、ハーバード大やマサチューセッツ工科大に通っているような外見をイメージしていたというが、「気づいたらこうなっちゃって。発明できる（ドラえもんの）のび太みたいですよね」

西ヶ谷温泉で起こる事件は、不可思議なものばかり。謎のマツタケ泥棒の集団と対決した第１話はまだよいほうで、繭のようなものに包まれた死体がいくつも発見される事件に連邦捜査局（ＦＢＩ）が乗り込んできたり、戦国時代から「真田十勇士」の一人がタイムスリップしてきたりと、世界観はどこまでも広がる。ミステリーとはこういうもの、という固定観念では追いつけない。それを芝居で表現できるように「とにかくヘッドスパに行って、頭を柔らかくしてました」と笑う。

「役者の力でファンタジーをリアルなものにした」

発明品の数々が大活躍し、やりたい放題できたのだろうと思いきや、「何でもありが一番難しかったですね。無限大の海でおぼれてしまいそうになった」と振り返る。発明品が荒唐無稽なだけに、現実感が損なわれかねない。だからそのぶん、中学生の頃からの同級生役の大倉孝二や、旅館に住み着いた人気配信者役の片山友希ら、癖の強いキャラクターを演じる俳優たちのリアクションが大事になった。「役者の力でファンタジーをリアルなものにした」と称賛し、「僕が変なこと言い出したせいで、みんな大変だったんじゃないかと責任を感じます」。

事件をすぱっと解決する探偵ではないだけに、各話の結末も曖昧な形で決着することが珍しくなく、本当に解決できているのか怪しい話もある。最終話では、洋輔に突如、米国行きの話が浮上し、探偵として西ヶ谷温泉に残るか、発明家として米国に渡るかという選択を迫られる。「こうあってほしいというパターンを裏切ることによって、何が生まれるのか。そこも実験的だったかもしれないですね」。探偵最後の事件が、目前に迫っている。