約30年前に380万円で購入のトヨタ“スペシャリティクーペ”に感動 18.7万キロ走行も矢作兼「うわー高級車の走りだ」
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、28日に放送される。今回は、人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』。初愛車に乗り続ける“いちズーさんいらっ車い”を送る。
【最新番組カット】運転した矢作も絶賛…30年以上前の車とは思えないトヨタ“スペシャリティクーペ”の全貌
番組冒頭に登場したのは、1991年に登場したトヨタ“スペシャリティクーペ”。奈良から9時間かけて収録に訪れたというオーナーは、昔から憧れだった同車を手に入れるために22歳で頭金300万円を貯め、80万円ローン組んで購入した1台。94年式で購入当時のままフルノーマルで維持し続けるオーナーに、おぎやはぎは「すばらしい」と感心。バンパーの塗装が少し剥げたところも「これまでの歴史を残したい」とあえてそのままにするなどこだわりを説明した。
購入当時から整備手帳を自分で付けており、こまめなチェックを行っているため不調もまったくなし。試乗で運転した矢作は「うわー高級車の走りだ」と感動。さらに車内では、18万7000キロ走ったという同車の思い出をオーナーが語る。
【最新番組カット】運転した矢作も絶賛…30年以上前の車とは思えないトヨタ“スペシャリティクーペ”の全貌
番組冒頭に登場したのは、1991年に登場したトヨタ“スペシャリティクーペ”。奈良から9時間かけて収録に訪れたというオーナーは、昔から憧れだった同車を手に入れるために22歳で頭金300万円を貯め、80万円ローン組んで購入した1台。94年式で購入当時のままフルノーマルで維持し続けるオーナーに、おぎやはぎは「すばらしい」と感心。バンパーの塗装が少し剥げたところも「これまでの歴史を残したい」とあえてそのままにするなどこだわりを説明した。
購入当時から整備手帳を自分で付けており、こまめなチェックを行っているため不調もまったくなし。試乗で運転した矢作は「うわー高級車の走りだ」と感動。さらに車内では、18万7000キロ走ったという同車の思い出をオーナーが語る。