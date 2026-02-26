SUPER EIGHT丸山隆平（42）が、25日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。自身の運動神経について意外な一面を明かした。

今回は「運動神経抜群な女＆運動神経に見放された女」。

MCの上田晋也（55）がゲストの丸山に「丸山君はいいよな、運動神経？」と聞くと、「僕ダメなんですよ」。女性出演者たちが意外そうな表情をすると、丸山は「球技がダメで…」。小学生の時にサッカーをしていて「ボールを顔面に受けちゃって。そこからボールが怖くなっちゃって。野球とかも無理。球が」と話した。

街頭インタビューで、運動神経がいい女性が車の運転中、前の車がなかなか右折しない時に「今、行けよ」、「大縄跳びできないんだろうなと思う」と話したVTRを見て、丸山は「大縄跳びは、タイミングがわかる人は何を見てる？」と自身もなかなか入れないタイプと明かした。

上田に「右折も苦手なの？」と聞かれると、「僕、運転しないんで。免許持ってるんですけど、怖くて。『運転しない方がいい』ってマネジャーさんからも、メンバーからも言われていて。しないことに決めて」。上田に「運動神経、ものすごく悪くないか？」と言われると絶句した。