お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、やんちゃだった父について語った。

【映像】やんちゃな父の服装

又吉は2月24日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。やんちゃだったという亡き父との思い出を振り返った。

幼い又吉を抱いた父の写真を見て、黒柳が「あなたも小さい時かわいい顔だけど、お父様ハンサムですね」と褒めると、又吉は「あ、そうですか」と意外そうな反応。そして「ただ、今よく見ると、テレビで映すような服着てないですね父は。これ、肌着みたいな」と思わず吹き出した。

すると黒柳も「でもこっちから見るとさ、なんか光って見えてるから…スパンコールかなんか付いてるのかと思った」とつられて笑い出した。

父については「すごく自分の好きなことばっかりやるタイプで。結構ものもハッキリ言いますし」と評する又吉。幼い頃は「僕の友達が公園で遊んでたりすると、そこに入っていって…お前ら来い！って。集合！って言って、砂場に連れて行って、台を作って『花札って知ってるか？』って、子どもたちに花札のやり方を教えたりとか」と豪快でユニークなエピソードを紹介した。

「友達はみんな好きでしたけどね。まったん（又吉）のお父さん面白いみたいな」と言うと黒柳も「そうよね。面白いね」と爆笑していた。

（『徹子の部屋』より）