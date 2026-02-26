◎全国の天気

全国的に晴れる所が多いでしょう。ただ、東北の太平洋側〜関東は沿岸部ほど雲が取れにくい見込みです。一部、弱い雨の降る所もあるでしょう。また、九州南部や沖縄もにわか雨がありそうです。

◎予想最高気温

札幌は5℃で3月中旬並みでしょう。東海、北陸と西日本は4月並みの所が多くなりそうです。名古屋は20℃、大阪は17℃、福岡は18℃まで上がる予想です。日差しが暖かく感じられるでしょう。一方、雲の多い東京は12℃、仙台は7℃で、北風が冷たく感じられそうです。冬の装いでお出かけください。

◎週間予報

27日(金)は西日本中心に雨が降るでしょう。27日(金)の夜から28日(土)にかけては北海道で湿った雪や雨が降りそうです。3月スタートの1日(日)は広く晴れる予想です。関東や東海での次のまとまった雨は、来週3日(火)〜4日(水)頃となりそうです。

また、気温は1日(日)にかけて、平年より高い所が多くなる予想です。東京も27日(金)からは花粉が大量に飛びそうですので、花粉症の方はお気をつけください。

その後、来週は雨のタイミングで寒さが戻りそうです。3日(火)の東京は11℃どまりで冷たい雨となる見込みです。3月は、まだ気温のアップダウンが大きい時期ですので、いったん暖かくなっても、冬のコートやニット数枚は、まだしまわずに残しておきましょう。