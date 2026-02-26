セイコーがWBCのオフィシャルスポンサーに就任

セイコーウオッチ株式会社は26日、「2026 World Baseball Classic」のオフィシャルスポンサーに就任したことを発表。また、ブランドのイメージキャラクターを務めるドジャース・大谷翔平投手のスペシャルインタビュー映像も公開した。

WBCまで約1週間。同社は、野球日本代表「侍ジャパン」に選出されている大谷のインタビュー動画とともに、盛り上がりを見せる大会に向けて多彩な取り組みを展開していく。26日からは「2026 World Baseball Classic」応援キャンペーンを開催。対象の時計を購入した人に、大会ロゴ入りのオリジナルノベルティをプレゼントする。

『＜セイコー プロスペックス＞ ダイバーズ 1965 ヘリテージ 大谷翔平 2026 限定モデル』2種の予約受付も同日より開始。クラウンに大谷の背番号「17」、中留にサインが刻まれ、裏ぶたには“SHOHEI OHTANI LIMITED EDITION”の文字と限定シリアルナンバーが入った特別仕様となっている。各1700本の限定で、価格は28万6000円。4月24日から日本国内で発売される。

大谷は2024年にドジャースへ移籍し、MLB史上初の「50本塁打、50盗塁」を達成。2025年には投手として14試合に登板しながらキャリアハイの55本塁打を放ち、リーグMVPを3年連続で受賞するなど異次元の活躍を続けている。大会連覇を目指すWBCでの活躍にも期待が高まっている。（Full-Count編集部）