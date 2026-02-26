28日に「スポーツ酒場“語り亭”」出演

ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケートの日本勢はメダル6個と躍進した。初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）は団体銀、個人戦の男子で銅を獲得。28日のテレビ出演も決まり、ファンに反響が広がった。

日本時間23日の夢舞台閉幕から2日。日本スケート連盟は25日、Xで「佐藤駿選手のテレビ出演予定です 2/28（土）21:00 NHK スポーツ酒場“語り亭” ※都合により番組の時間は変更になる場合があります」とNHK BSの人気番組出演を報告した。

NHK ONEの番組紹介ページには佐藤、ミッツ・マングローブらとともに、日下匡力（ただお）コーチの姿も。日本スケート連盟はインスタグラムのストーリー機能で「日下コーチも出演！」としており、X上のファンからは様々な声が上がっている。

「安心と信頼の日下先生もご出演」

「日下先生、駿くんの5倍は喋り散らかすと予想」

「タダオとミッツ めっちゃ楽しみ！！！！！」

「見るしかない！」

「ミッツVSさとしゅん、どうなるかドキドキしちゃう…笑」

佐藤は個人戦はショートプログラム（SP）9位からフリーで巻き返して表彰台へ。日下コーチは佐藤以上のアクションで喜ぶ様子がファンの間で人気になっている。



（THE ANSWER編集部）