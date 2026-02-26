白髪染めより、断然コッチかもーーッ！【40・50】が似合う♡「上品白髪ぼかしヘア」

白髪染めで隠すより、白髪を活かして上品に魅せる「白髪ぼかしヘア」が大人世代から注目を集めています。ハイライトやカットの工夫で立体感を出すことが、若々しい印象への近道。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品な白髪ぼかしヘアをご紹介します。

まろやかブラウンの艶感ロブパーマ

まろやかなブラウンに極細のベージュハイライトを忍ばせた、結べる長さのロブスタイルです。程よい筋感が立体感を生み出し、伸びてきた白髪を自然になじませます。パーマによるやわらかな動きが艶を引き立て、上品な雰囲気を演出。扱いやすさとデザイン性の両立を求める人にフィットするスタイルです。

顔まわりを明るく魅せるグレージュボブ

透明感のあるグレージュをベースに、顔まわりを中心にベージュ系の細めハイライトを施した丸みボブです。とくに白髪が気になりやすい部分へ重点的にハイライトを配することで、オシャレに悩みをカバー。都会的な洗練された印象を与えつつ表情もパッと明るく見せられる、まさに若見えヘアと言えるかも。

軽やかさが際立つハイトーンショートボブ

全体をハイトーンのベージュで仕上げた、コロンと丸みのあるショートボブ。明るく染め上げることで、白髪が浮くことなく自然な毛流れの一部として溶け込みます。ボリューム感のあるシルエットながら、明るい色味の効果でエアリーに見えるのも魅力。若々しくアクティブな印象を大切にしたい人にぴったりです。

白髪を活かすオリーブベージュの王道ボブ

ストレートタッチの王道ボブに、ブリーチを使わないオリーブベージュを合わせたスタイル。落ち着きのある色味でありながら、白髪をあえて活かすことで、それが天然のハイライトのような役割を果たし、やわらかな質感を生み出します。髪本来の個性を活かして上品に魅せたい人におすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では

@kaito_litze.osaka様

@sakosakosakosako様

@yuuna__iwama様

@chikara.ito___様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里