「3月初旬の面談＝転勤を覚悟しなきゃ」と思いきや → 上司から告げられたのは『予想外の言葉』だった

3月初旬に突然入った上司との面談予定。転勤を覚悟し、不安と未練を抱えながら当日を迎えました。

でも、別れの季節に告げられた想定外の言葉とは──。

今回は筆者の知人から聞いた、3月ならではの意外なエピソードをご紹介します。

もしかして転勤？

ある年の3月に入ってすぐ、上司から面談の予定が入りました。

その瞬間、頭に浮かんだのは“転勤”の二文字。

この会社では3～5年おきに転勤があります。実際、私もこれまで3回ほど転勤があり、3年前に今の職場に勤務となりました。

それから仕事にも慣れ、ようやく自信を持って取り組めるようになっていた頃に、突然入った面談の予定。

今までの職場で一番、同僚と親しく何でも相談できる関係を築けていた分、転勤と思うと正直とても辛かったです。

両立できていたのに（涙）

特に、この職場は娘を出産後、復帰して初めて配属された場所でもありました。

子どもの急な発熱や行事にも理解があり、

「無理しないで！」

と声をかけてくれる人ばかり。

仕事と子育ての両立に必死だった私を、自然に支えてくれた同僚たち。

また新しい土地でゼロからやり直すことを考えると、不安でいっぱいになりましたが、転勤となれば従わざるを得ません。

面談当日、転勤の話を切り出される覚悟で席に着きました。でも、上司の口から出たのは意外な話だったのです！