ウマ辛最高ーーーッッ♡【マクドナルド】キャッチーなパケもGOOD！「新作バーガー」に注目

カラフルでポップなアメリカンコミック風のテレビCMやパッケージも話題！【マクドナルド】で開催中の「行った気になる！ N.Y. バーガーズ」。5種類の個性あふれるバーガーが登場しています。この記事では、食べ応えもバッチリな肉系バーガーをピックアップしてご紹介します。

スパイシーな味わいは病みつき必至！？

ちょっぴり赤い衣から伝わってくるスパイス感に食欲をそそられそうな「N.Y. ジューシーチキン ホット & ペッパー」は、チリやガーリック、ブラックペッパーなどで味付けした衣をまとったチキンパティとレタスを、特製バンズでサンドした一品です。@ftn_picsレポーターHaruさんは「ウマ辛最高」と絶賛！ 酸味の効いたスイートレモンソースとの相性も「抜群」とコメントしています。

つなぎ不使用！ 100%ビーフパティは食べ応えも◎

お肉好きの満足度もたかそうな「N.Y. 肉厚ビーフ ペッパー & ビーフソテー」は、四角い特製バンズで、厚みのあるビーフ100%のパティとビーフフィリング、レタス、スイートレモンソースを挟んだボリューミーなバーガーです。腹ペコさんの胃袋も満たしてくれるかも。

すぐにかぶりつきたくなりそうですが、その前に限定パケもチェックしてみて！ ニューヨークに行った気分を味わえるはず。

