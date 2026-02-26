巨人は２５日、那覇キャンプ最終クール初日を迎えた。１日に宮崎からスタートした今キャンプのテーマは「新しい巨人を作る」と設定し、阿部慎之助監督は若手と新戦力を中心に１軍メンバーを構成。選手には質と量と求めてやってきた。投手陣は開幕ローテーション入りを争い、新外国人投手３人の評判も上々。ルーキーたちも実戦で結果を残しており、指揮官にとっては嬉しい悩みが増えているところだ。

そんな中、スポーツ報知の動画「報知プロ野球チャンネル」では、沖縄・那覇での第２次キャンプでの取材を元に、評価を上げている選手をピックアップ。実際に名前を挙げて、取材の成果を公開している。

投手では楽天とのオープン戦（那覇）で２回２／３を無安打無失点と好投したドラフト３位ルーキー・山城の名前を挙げ「直球が汚い。それでいて球も強し、ゾーン内で勝負できている」と話し、首脳陣の期待値が上がっていることを明かす。また、新外国人投手の３人の中でも、マタについて触れ、受けた岸田のコメントから高評価を与えている。シーズンに入り、勝負どころでの試合はウィットリー、ハワードとの３投手の投入の可能性もあると語った。野手では、新助っ人・ダルベックの現状を説明し、「体重がオーバーして来日したようだが、ベスト体重目前みたい」とも。また、ドラフト４位・皆川らの名前も挙げ、走塁のスペシャリストについても言及した。