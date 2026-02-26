俳優・藤岡弘、の次女でモデル・女優の天翔天音が２６日までに自身のＳＮＳを更新。父との夢の２ショットが反響を呼んでいる。

インスタグラムで「仮面ライダーアインズに初めて変身する人生で一生に一度の瞬間を父が一緒に見届けてくれました。それはとても心強くて、今でも一生忘れられない瞬間です。改めて、仮面ライダーアインズとして変身することができて心から感謝の気持ちでいっぱいです！その貴重な瞬間を収めていただいたメイキング映像も是非。見ていただけたら嬉しいです」とつづり、初代仮面ライダーで天翔の父・藤岡弘、と一緒に写った変身シーンの立ち姿を公開した。また同日更新したストーリーズには「改めて＃仮面ライダーアインズとして変身することができて感謝の気持ちでいっぱいです。」とコメントを寄せた。

この投稿にファンからは「かっこいい」「藤岡さん 娘さん 決まってますねぇ〜 映え映えしてます」「このツーショット最強！是非映画で 共演してほしい！」「親子揃って仮面ライダーカッコよすぎる」「お二人ともカッコいいです 史上最高にスタイルがいい仮面ライダーだと思います」などのコメントが寄せられている。