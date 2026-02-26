フェンシングで五輪２大会連続（２００８年の北京、２０１２年のロンドン）銀メダルを獲得し、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）専務理事の太田雄貴氏が２６日、都内で行われた「ポケモン３０周年、はじまる」キックオフ発表会に出席。ＪＯＣキッズスポーツアンバサダーにポケモンが就任したことを発表した。

これまで日本サッカー協会、日本テニス協会、全日本スキー連盟、日本スケート連盟がポケモンとタッグを組み、子どもたちに競技の魅力を伝える認知活動を行っている。新たにＪＯＣキッズスポーツアンバサダーにポケモンが就任し、より多くの競技にポケモンが関わる。太田氏は「もっともっとスポーツとポケモンを好きになってもらいたい」と期待を寄せた。

今年は愛知県でアジア競技大会（９月１９日〜１０月４日）が開催予定。それぞれの競技に応援ポケモンが就任し、サッカーはエースバーン、テニスはニャオハ、空手はダゲキ、フェンシングはネギガナイトが決定し「ポケモンたちとスポーツで一緒に盛り上げていきたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いします」と太田氏は力を入れた。

ポケモンとＪＯＣは、２２日に閉幕したミラノ・コルティナ五輪でも大きな反響を呼んだ。ＪＯＣの公式インスタグラムでは、フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がポケモンのぬいぐるみをプレゼントされ、２人そろってくイーブイを選ぶショート動画を公開中。公開から４日たった２６日午前１１時の時点で３３４万回再生を記録している。