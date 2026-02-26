セガ ラッキーくじオンラインに「名探偵コナン みんなといっしょ―おもいでへん―」が登場。

“おもいで”にフォーカスしたグッズが当たる、ハズレなしのキャラクターくじをオンラインで楽しめます☆

セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン みんなといっしょ―おもいでへん―」

くじ販売期間：2026年2月25日11:00〜3月31日23:59

価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじオンライン」から「名探偵コナン みんなといっしょ−おもいでへん−」が登場。

『名探偵コナン』の作中に登場する、キャラクターたちの”おもいで”にフォーカスした賞品が用意されています！

また、賞品のなかには組み合せて使えるものもラインナップ。

A賞の「ぬいぐるみポーチ」は、D賞の「ぬいぐるみマスコット」が入る仕様です。

C賞の「コレクションファイル」には、G賞の「ステッカーセット」を収納可能。

さらに、10回引くたびに好きなカードがもらえる​、マストバイキャンペーンも開催されます☆

マストバイキャンペーンでもらえるカードも、C賞の「コレクションファイル」に収納できるサイズです。

A賞：ぬいぐるみポーチ

種類：全5種

A賞は、ぬいぐるみを入れて持ち歩ける「ぬいぐるみポーチ」

全5種類のデザインで、思い出あるキャラクターの組み合わせになっています☆

B賞：メモ帳＆ペンセット

種類：全3種

B賞の「メモ帳＆ペンセット」は、「工藤新一」と「毛利蘭」の幼稚園時代の姿がキュート。

「阿笠博士」は思い出の相手とイチョウを組み合せたデザインです！

C賞：コレクションファイル

種類：全5種

いろんなカードを収納できる「コレクションファイル」はC賞に登場。

G賞の「ステッカーセット」や、マストバイキャンペーンでもらえるカードも収納できるグッズです。

D賞：ぬいぐるみマスコット

種類：全14種

D賞には、可愛らしい「ぬいぐるみマスコット」が全14種で登場。

A賞でもらえる「ぬいぐるみポーチ」に収納して、連れ歩くこともできます☆

E賞：フェイスクリップ

種類：全19種

E賞はキャラクターのお顔デザインが目を引く「フェイスクリップ」

お気に入りのペアやコンビ、グループで使いたくなるグッズです！

F賞：アクリルスタンド

種類：全19種

F賞はデフォルメデザインがかわいい「アクリルスタンド」

幼い頃のエピソードやなじみ深い組み合わせで一緒に飾って楽しめます☆

G賞：ステッカーセット

種類：全19種

G賞は、フェイスデザインと全身イラストのステッカーがセットに。

好きなところに貼ったり、コレクションしたりできるグッズです！

マストバイキャンペーン：クリアカード

種類：全19種

くじを10回引くたびに、好きなカードを1枚もらえるマストバイキャンペーン。

好きなデザインを選べるので、推しのキャラクターや思い出にちなんだカードを入手できます☆

『名探偵コナン』に登場するキャラクターたちの思い出にフォーカスしたグッズが当たるオンラインくじ。

セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン みんなといっしょ―おもいでへん―」は、2026年2月25日〜3月31日まで販売です！

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

