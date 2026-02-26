キャラクターたちの思い出にフォーカス！セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン みんなといっしょ―おもいでへん―」
セガ ラッキーくじオンラインに「名探偵コナン みんなといっしょ―おもいでへん―」が登場。
“おもいで”にフォーカスしたグッズが当たる、ハズレなしのキャラクターくじをオンラインで楽しめます☆
セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン みんなといっしょ―おもいでへん―」
くじ販売期間：2026年2月25日11:00〜3月31日23:59
価格：1回770円(税込) + 送料660円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)
セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじオンライン」から「名探偵コナン みんなといっしょ−おもいでへん−」が登場。
『名探偵コナン』の作中に登場する、キャラクターたちの”おもいで”にフォーカスした賞品が用意されています！
また、賞品のなかには組み合せて使えるものもラインナップ。
A賞の「ぬいぐるみポーチ」は、D賞の「ぬいぐるみマスコット」が入る仕様です。
C賞の「コレクションファイル」には、G賞の「ステッカーセット」を収納可能。
さらに、10回引くたびに好きなカードがもらえる、マストバイキャンペーンも開催されます☆
マストバイキャンペーンでもらえるカードも、C賞の「コレクションファイル」に収納できるサイズです。
A賞：ぬいぐるみポーチ
種類：全5種
A賞は、ぬいぐるみを入れて持ち歩ける「ぬいぐるみポーチ」
全5種類のデザインで、思い出あるキャラクターの組み合わせになっています☆
B賞：メモ帳＆ペンセット
種類：全3種
B賞の「メモ帳＆ペンセット」は、「工藤新一」と「毛利蘭」の幼稚園時代の姿がキュート。
「阿笠博士」は思い出の相手とイチョウを組み合せたデザインです！
C賞：コレクションファイル
種類：全5種
いろんなカードを収納できる「コレクションファイル」はC賞に登場。
G賞の「ステッカーセット」や、マストバイキャンペーンでもらえるカードも収納できるグッズです。
D賞：ぬいぐるみマスコット
種類：全14種
D賞には、可愛らしい「ぬいぐるみマスコット」が全14種で登場。
A賞でもらえる「ぬいぐるみポーチ」に収納して、連れ歩くこともできます☆
E賞：フェイスクリップ
種類：全19種
E賞はキャラクターのお顔デザインが目を引く「フェイスクリップ」
お気に入りのペアやコンビ、グループで使いたくなるグッズです！
F賞：アクリルスタンド
種類：全19種
F賞はデフォルメデザインがかわいい「アクリルスタンド」
幼い頃のエピソードやなじみ深い組み合わせで一緒に飾って楽しめます☆
G賞：ステッカーセット
種類：全19種
G賞は、フェイスデザインと全身イラストのステッカーがセットに。
好きなところに貼ったり、コレクションしたりできるグッズです！
マストバイキャンペーン：クリアカード
種類：全19種
くじを10回引くたびに、好きなカードを1枚もらえるマストバイキャンペーン。
好きなデザインを選べるので、推しのキャラクターや思い出にちなんだカードを入手できます☆
『名探偵コナン』に登場するキャラクターたちの思い出にフォーカスしたグッズが当たるオンラインくじ。
セガ ラッキーくじオンライン「名探偵コナン みんなといっしょ―おもいでへん―」は、2026年2月25日〜3月31日まで販売です！
