左手に“現金の束”右手には“刃物”…スーパー強盗犯の新映像公開　身長約170cmの20〜30代とみられる男が逃走中　鳥取・境港市

鳥取・境港市のスーパーで19日に発生した強盗事件で、警察は新たに犯人の逃走時の映像を公開した。映像には全身黒ずくめの男が右手に刃物のようなものを持ち、左手に現金の束とみられるものを持って走り去る姿が記録されていた。

“刃物と現金”持ち逃走する姿を公開

19日、鳥取・境港市のスーパーでカメラが捉えたのは、全身黒ずくめの男。警察が新たに公開した強盗犯の映像だ。

強盗犯は犯行後、同じ出入り口に再び現れると走り去って行った。このとき、左手に現金とみられる束、右手に刃物のようなものを持っていた。

事件は、JR境港駅やコンビニやドラッグストアなどが立ち並ぶ繁華街の一角で起きた。

スーパーに強盗が押し入ったのは、19日午後8時40分頃。侵入した男は店員を刃物のようなもので脅し、金庫にあった約189万円を奪って逃げた。

犯人の男は身長約170cmで、年齢は20代から30代とみられ、上下とも黒っぽい服装、スニーカーのような靴を履いていたという。

