消費税減税「国民会議」初会合へ野党で出席回答はチームみらいのみ　参政党・共産党は参加呼びかけすらなく反発

消費税の減税などを議論する超党派の「国民会議」は、26日に高市首相が出席して初会合が開かれますが、野党で26日朝までに出席すると回答したのはチームみらいだけです。

国会記者会館から、フジテレビ政治部・木村大久記者が中継でお伝えします。

出席を呼びかけられた中道改革連合と国民民主党は回答を保留しており、国民民主党幹部は「環境が整っているとは言えない」と慎重な姿勢を示しています。

国民民主党・川合参院幹事長：

社会保障制度改革を開かれた国会ではなく、閉ざされた国民会議で行う理由が今ひとつ理解できない。

高市首相：

給付付き税額控除の制度設計を進めるとともに、同制度の実施までの2年間に限ったつなぎとして、食料品の消費税率ゼロについて検討を進める。そのためには一定の共通理解を持つ政党間で議論を行う。

夕方に開かれる国民会議の初会合には、高市首相と関係閣僚、与党の自民党、日本維新の会の幹部のほか、野党ではチームみらいの安野党首も出席する予定です。

一方、中道改革連合と国民民主党は対応を検討中で、参加の呼びかけがなかった参政党や共産党は反発しています。

中道・国民両党の慎重姿勢に、政府関係者は「今後、途中から参加してくれてもいいというスタンスだ」と話していますが、国民会議で与野党の幅広い議論が行われるかは不透明です。