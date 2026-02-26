夢グループ石田社長、バイオ新作とコラボでホクホク顔 カプコン側から提案「ピンと来たのが、ぶら下がり健康器」
夢グループの石田重廣社長、「社長〜やすくして」でおなじみの保科有里が26日、都内で行われたカプコンの「バイオハザード」シリーズ最新作『バイオハザードレクイエム』（27日発売）の完成披露発表会に参加した。
【全身ショット】クールな黒コーデで登場した貫地谷しほり
20日に夢グループは同作と「夢ぶら下がり健康器」とセットになったコラボ賞品『恐怖の悪夢セット』を1万9800円で発売。ゲームで強張った体を伸ばすという意味合いだそうで、SNSで大きな話題を集めた。
コラボについて石田社長は「恐怖よりもうれしさいっぱい。早くゲームをしてみたい」と笑顔。反響も大きく「びっくりしましたよ！」と明かし、 発売から4時間ほどで完売となったコラボ商品について「うちの商品は完売がない！在庫ばっかり。それが完売表示！」とホクホク顔だった。保科は「よくゲームとぶら下がり健康器を付けた」と笑っていた。
カプコンの『バイオハザード レクイエム』プロデューサーの熊澤雅登氏は「ゲームを作る上で一見の価値があるものを作ろうというスローガンがある。コラボレーションでも何か見たことない新しい価値を創出したかった」とコラボの理由を説明。コラボについては「実はカプコンから提案させてもらった」そうで当初は動画だけの予定だったが会議を重ね、実際にゲームを販売することに。「ピンと来たのが、ぶら下がり健康器」と熊澤氏が企画したという。石田社長は「僕、いろいろアイデアを考えるんです。すごいなと思いました」と話し、その発想力に「悔しくて眠れなかった」と唇をかんでいた。
『バイオハザード レクイエム』は、サバイバルホラーの新たな紀元を切り開くシリーズ最新作。FBI分析官・グレースと体験する、震え慄く恐怖。そして、歴戦のエージェント・レオンと共に、死を打ち倒す爽快感。二人で対をなすゲーム体験、二人を中心に渦巻くドラマが、プレイヤーの精神（こころ）を激しく揺り動かす。
