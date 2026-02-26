大相撲の大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）が26日、大阪府東大阪市の二所ノ関部屋に出向き、横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）との三番稽古で4勝8敗だった。

大の里に寄り切られることが多かったが、左を差して力強く攻め込む場面もあった。「序盤から、しっかり集中して取れた。体がどれだけ動くのか確認した」と振り返った。

今回の出稽古は、今月14日に開かれた大の里の横綱昇進披露宴が、きっかけだった。二所ノ関部屋を訪れた師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）は「いつも来てもらっていた。こっちから行くことも大事。横綱と稽古させたいというのがあった。昇進パーティーの時に横綱に“よろしくな”と言った」と説明。「もう一つ上（の番付）があるから」と力を込めた。

琴桜は初の綱獲りに挑んだ昨年の初場所で5勝10敗。昇進7場所目で初のカド番だった同年春場所前の2月に2日続けて時津風部屋に出向いており、1年ぶりの出稽古となった。いきなり横綱と稽古し、「僕もびっくりした」と話した。

先場所は初日から3連勝も、13日目から大の里、横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）、大関・安青錦（21＝安治川部屋）に敗れ2場所連続で8勝7敗。再起を期す春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）へ「内容にこだわっていけたら」と意気込んだ。