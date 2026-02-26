2026年度前期のNHK連続テレビ小説「風、薫る」が、3月30日から放送を開始する。同作は、見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務め、明治時代を舞台に看護の世界を描いた114作目の朝ドラだ。激動の時代を生きた2人のナースが活躍する作品で、すでに多くの出演者が発表されている。

主演の見上と上坂以外には、水野美紀や北村一輝、多部未華子らが出演。さらに、25日には第7次出演者が発表され、4度目の朝ドラ出演となる仲間由紀恵をはじめ、筒井道隆やずんの飯尾和樹、シソンヌのじろうなどがキャスティングされた。芸人も多くバラエティーに富んだ出演陣となっているが、いわゆる国民的人気の俳優が少ない印象だ。

「朝ドラらしく演技派がそろいましたが、視聴者を引き寄せる超人気俳優が不在なのが気になります。仲間さんも国民的女優ですが、ここ最近ではヒット作も少なく視聴者を呼び込めるほどのパワーはない気がします。追加で超大物が発表される可能性がありますが、現状では視聴率が心配だとの声もありますね」（民放関係者）

実は、現在放送中の「ばけばけ」も、豪華な出演者が少ないことで視聴率が伸び悩んでいる作品だとテレビ関係者の間ではうわさされているのだとか。

「主演の高石あかり（高は正しくははしごたか）あかりさんもこれからの若手で、準主役のトミー・バストウさんは『ばけばけ』が放送されるまで、日本での知名度は低かったです。吉沢亮さんや北川景子さんなど、知名度の高い出演者もいますが全体的にキャストが地味です。ストーリーはおもしろいのに、視聴率は後半になって伸び悩んでいます」（民放関係者）

ちなみに、大ヒットした2025年度前期の「あんぱん」は、主演の今田美桜と準主役の北村匠海をはじめ、阿部サダヲ、江口のりこ、河合優実、松嶋菜々子、竹野内豊、妻夫木聡、二宮和也など書ききれないほどの主演クラスが勢ぞろい。しかも、眞栄田郷敦やMrs. GREEN APPLEの大森元貴も後半に登場し、常にニュースで取り上げられ高視聴率を記録している。

そう考えると、「ばけばけ」も「風、薫る」も、出演者が見劣りしてしまうところだ。実際、出演者の知名度があまり高くないと、近年の朝ドラはコケる可能性も高いと、キー局の編成担当者は明かす。

「ここ最近では、『カムカムエヴリバディ』や『虎に翼』など、若手からベテランまで知名度の高い俳優がそろった作品がヒットしています。朝ドラは視聴者の年齢層が高いですし、誰もが知っている俳優が多く出ていないと、飽きて続けて見なくなってしまうかもしれません。そういった意味では、『風、薫る』は少し出演者が弱い雰囲気で、視聴率が取れない可能性もあります」

放送まで残り1カ月となった「風、薫る」だが、誰もが知る豪華キャストが追加で発表されるのか、注目だ。